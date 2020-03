Scontro fra due auto in viale Muratori, due persone ferite

Due auto, una Kia e una Fiat, si sono scontrate all'incrocio tra viale Muratori e via de Fogliani a Modena. E' successo intorno alle 17.30, secondo una dinamica attualmente al vaglio della Polizia Municipale che è intervenuta con l'unità antinfortunistica.

Due le persone rimaste ferite nello scontro, le quali sono state soccorse da altrettante ambulanze del 118 e poi accompagnate in ospedale. I feriti sono rimasti coscienti e le loro condizioni non sono apparse particolarmente gravi.

Intervenuta anche una squadra di Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. La circolazione è proseguita in maniera abbastanza regolare, controllata dagli agenti.