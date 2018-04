Incidente fra auto e maxiscooter, due feriti in viale Muratori

Intorno alle 12.15 si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra viale Muratori e via Sabbatini, a Modena. Un maxiscooter Piaggio che percorreva il viale in direzione della chiesa di Sant'Agnese ha centrato la fiancata di una Ford station-wagon che ha attraversato l'incrocio su via Sabbatini proveniendo da via Vignolese. L'impatto è stato violento e il motociclista è rovinato a terra sotto il peso del suo mezzo, sfondando anche il finestrino posteriore dell'auto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, supportati dall'automedica e hanno prestato i primi soccorsi all'uomo ferito, che è stato immobilizzato e caricato in ambulanza. Nessuna conseguenza per l'uomo al volante dell'auto, mentre la donna seduta sul sedile accanto ha risentito dello stop improvviso ed ha ricevuto un colpo, venendo a sua volta immobilizzata con il collare da parte dei soccorritori.

Entrambi sono stati portati a Baggiovara, ma le loro condizioni non risultano critiche. I rilievi sono stati svolti da una pattuglia della Polizia Municipale.