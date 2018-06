Frontale fra auto e moto, feriti un giornalista straniero e la moglie

Sarà la Polizia municipale di Modena ad accertare le cause dello scontro frontale tra un’automobile e una motocicletta avvenuto nella mattina di mercoledì 13 giugno verso le 9.20 a Modena, in via Viazza di ramo, zona Fiera.

L’incidente stradale ha coinvolto una Ducati Multistrada che procedeva verso il complesso fieristico e una Volvo 40 condotta da un 66enne italiano che andava nella direzione opposta. A bordo della motocicletta c’erano invece due stranieri di nazionalità israeliana in Italia per motivi di lavoro: un giornalista 50enne che era alla guida e ha riportato ferite piuttosto gravi, e la moglie di 42 anni fortunatamente illesa. Trasportati all’ospedale Civile di Baggiovara, l’uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Viazza di ramo è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge; verso le 12 la viabilità è tornata regolare nella strada interessata dal sinistro e nelle vicine vie Ovidio e Virgilio.