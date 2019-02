Auto fuori controllo, due feriti a Vignola

Intorno alle 21.30 di ieri sera si è verificato un incidente alle porte di Vignola. lungo via per Spilamberto, in corrispondenza dell'intersezione con via Plessi e via di Mezzo. Un'auto con a bordo due giovani è finita contro la recinzione di un'abitazione, abbattendo anche la segnaletica, a quanto pare in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno estratto i due feriti dall'abitacolo della Bmw Serie 1 completamente distrutta. I ragazzi sono poi stati trasportati in ospedale, fortunatamente senza ferite gravi. Sul posto per i rilievi la Municipale.