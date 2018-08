Scontro sulla Panaria Bassa, due feriti gravi a Villavara

Grave scontro fra due auto sulla Panaria Bassa (SP 2) nel pomeriggio di oggi. Due utilitarie si sono scontrate frontalmente intorno alle ore 17 lungo un tratto rettilineo, poco oltre la zona artigianale della frazione di Villavara, in direzione di Bomporto. L'impatto è stato molto violento, secondo una dinamica al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi.

Un'auto è rimasta in carreggiata, mentre l'altra è scivolata nel fossato al bordo della strada. I soccorritori del 118 sono stati coadiuvati da due squadre dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Oltre all'ambulanza è intervenuto anche l'elisoccorso: due persone sono rimaste ferite, a quanto si apprende in maniera piuttosto grave. Entrambe sono state trasportata a Baggiovara.

Il traffico lungo la Panaria Bassa è stato interrotto per consentire i soccorsi, con i veicoli in coda per diverso tempo in ambo le direzioni.

