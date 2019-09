Tamponamento tra due mezzi in A1, una vittima a Modena Nord

Intorno alle ore 23 si è verificato un incidente dalle conseguenze mortali lungo il tratto modenese dell'Autostrada del Sole. In corrispondenza dello svincolo della A22, in direzione Nord, un pulmino con a bordo due persone ha tamponato un furgone con tre occupanti, il quale si è ribaltato a seguito dell'impatto.

Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 49anni che viaggiava a bordo del furgone, mentre gli altri due 47enni che erano con lui sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l'Italia. Feriti, pare lievi, anche due persone a bordo pulmino.

Il traffico in direzione Milano ha subito rallentamenti significativi dopo che la carreggiata è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati.