Fuori strada con l'auto, muore un 29enne tra Carpi e Novi

Tragico schianto in tarda mattinata lungo la strada statale 413 Romana Nord, tra Fossoli e il territorio di Novi di Modena. Un ragazzo di 19 anni di origine pakistana ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria auto. Il mezzo è finito contro un albero per poi cappottarsi sulla carreggiata e l'urto è stato particolarmente violento. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Carpi , seguiti dall'eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione del giovane automobilista è stato vano.

Carabinieri e Polizia Municipale delle Terre d'Argine sono intervenuti per accertamenti e per gestire la viabilità. La Romana Nord è stata chiusa fin verso le ore 16 nel tratto compreso tra via Gruppo e via Valle e il traffico deviato su percorsi alternativi.