Tamponamento a catena in via Emilia, ferito un motociclista

È stato urtato da una vettura e sbalzato dalla motocicletta, una Suzuki di grossa cilindrata: l’uomo, un 56enne residente a Modena ha riportato diverse ferite e fratture, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Baggiovara. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto verso le 7.45 della mattinata di lunedì 8 luglio in via Emilia Ovest, a Modena, poco prima della nuova rotatoria con via Viazza di Cittanova Nord. Tutti i veicoli coinvolti procedevano dalla periferia verso il centro città quando una delle due vetture, condotte entrambe da uomini sui 30anni, un’Audi A3 ha tamponato la Mercedes che la precedeva che è andata a sua volta ad urtare la motocicletta facendo cadere a terra il conducente; illesi i due automobilisti.

Il traffico, intenso a quell’ora, ha subito alcuni rallentamenti, per ritornare a scorrere regolarmente terminati i rilievi di legge eseguiti dalla Polizia Municipale