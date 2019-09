Gravi incidenti in sequenza, traffico bloccato sullo snodo autostradale di Modena

Giornata davvero critica sulla A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia, in direzione di Milano, dove si sono verificati diversi incidenti in mattinata e attualmente si sono formati circa 14 km di coda. Intorno alle 10.45 un incidente ha coinvolto tre vetture e provocato sei feriti, tra il bivio con la A22 e Reggio Emilia. Un oaio d'ore più tardi la scena si è ripetuta nello stesso tratto e si è aggiunto un altro incidente fra due mezzi pesanti nel tratto dell'Autosole in prossimità di Cognento: due camion si sono tamponati proprio sotto il ponte della Tangenziale Modena-Sassuolo.

In tutti i casi sono intervenuti in forze il 118 e i Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Stradale e dal Pesonale di Autostrade.

A chi è diretto verso Milano consigliamo di uscire a Modena Sud, percorrere la SS9 via Emilia, e rientrare in autostrada a Reggio Emilia. Seguiranno aggiornamenti