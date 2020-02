Cade per trenta metri in un dirupo, 14enne ferita sul Cimone

Questa mattina nella zona di Passo del Lupo una 14enne di Parma, mentre percorreva a piedi il bordo della pista da sci, ha perso l’equilibrio su una lastra di ghiaccio ed è scivolata per una trentina di metri fino ad andare ad urtare contro una pianta. La ragazza è stata soccorsa dai carabinieri sciatori in servizio sulle piste del comprensorio del Cimone e dal personale del 118. L'eliambulanza l'ha poi trasportata in volo all'ospedale Maggiore di Bologna. Non è in pericolo di vita.

Sempre in mattinata sul Monte Cimone i carabinieri sciatori hanno soccorso un 44enne modenese il quale, durante l’attività sciistica, ha urtato un altro sciatore d è finito contro le reti di protezione. Il ferito è stato trasportato a sua volta a bordo dell'elicottero all’ospedale di Baggiovara, ma le ferite riportate non sono particolarmente gravi.