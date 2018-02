Auto fuori controllo danneggia il marciapiede del cavalcavia Mazzoni

Ha perso il controllo dell’auto mentre attraversava il cavalcavia Mazzoni a Modena e ha abbattuto un piletto marmoreo del marciapiede che si trova sulla destra in direzione viale Gramsci. E’ successo a un ragazzo di 24 anni alle 2.45 della notte tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio senza riportare ferite. Sull’auto, una Fiat Bravo, non c’erano altri passeggeri.

L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze sulla circolazione, i danni sono localizzati in un piccolo tratto del camminamento pedonale: la banchina è stata ristretta con una cordellatura ma è comunque percorribile.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale alla quale sono affidati gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.