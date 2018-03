Auto centra il guard rail e si ribalta nel canale, due feriti in Tangenziale

Anche oggi la tangenziale di Modena è stata teatro di un grave incidente, che ha coinvolto un'unica autovettura, una vecchia Mercedes che viaggiava in direzione Bologna. Per cause al vaglio della Polizia Municipale il mezzo è improvvisamente uscito di strada, poco dopo l'uscita 17b: l'auto ha centrato il guard rail alla destra della carreggiata e lo ha scalcato, finendo con il ribaltarsi nel canale di scolo a margine della striscia d'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e, anche grazie al supporto di una squadra di Vigili del Fuoco, hanno estratto i due occupanti dell'auto. I feriti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale. Ancora non ci sono informazioni circa le loro condizioni, ma vista la dinamica i traumi potrebbero essere piuttosto seri.

La Municipale ha regolato il traffico senza tuttavia chiudere la Tangenziale, ma facendo procedere i veicoli su un'unica corsia.

