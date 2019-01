Incidente a Ponte Sant'Ambrogio, la PolsStrada sulle tracce del camion-pirata

Dalla prima mattina di ieri, dopo la constatazione del tragico decesso del 46enne marocchino travolto da un camion in via Emilia Est, la Polizia Stradale di Modena è impegnata in un'indagine che si sta rivelando forse più complessa del previsto. Finora i testimoni non hanno saputo fornire indicazioni utili sul mezzo pesante che ha investito il lavoratore nordafricano che stava pedalando in direzione di San Cesario, motivo per cui gli agenti stanno visionando diverse telecamere pubbliche e private per cercare di avere un quadro più completo di quanto accaduto.

La speranza è quella di rintracciare con precisione il camion che ha proseguito la sua corsa dopo l'impatto, ma le immagini recuperate finora non hanno permesso di visionare con esattezza le targhe dei mezzi in transito. I poliziotti hanno ristretto il numero dei veicoli sospetti ad alcune decine, ma servirà un lavoro lungo per arrivare ad un risultato concreto, ovvero ad associare ad immagine poco nitide (o parziali) una targa e un conducente.

La speranza è ovviamente che il camionista si faccia avanti in maniera spontanea, sempre ammesso che si sia accorto di quanto accaduto. L'ipotesi che il conducente non si sia accorto dell'investimento pare remota, ma non del tutto da escludere, soprattutto se l'impatto fosse avvenuto con un rimorchio. Certamente andranno poi vagliate le reali responsabilità, che sono ben altra cosa e che verranno definite in sede giudiziaria.