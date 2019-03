Rogo nella discarica di via Caruso, la Procura indaga per incendio doloso

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sull'incendio che ha distrutto un capannone dell'impianto Herambiente di via Caruso, la scorsa domenica, e mandato in fumo tonnellate e tonnellare di rifiuti urbani di varia natura. L'ipotesi cui stan lavorando la magistratura - titolare dell'inchiesta è la dott.ssa Katia Marino - è quella di incendio doloso a carico di ignoti. Le indagini sono a cura dei Carabinieri Forestali, che già lunedì avevano posto sotto sequestro probatorio l'area del rogo e iniziato a svolgere accertamenti sulle cause che hanno originato il disastro.

Il Procuratore Lucia Musti ha rimarcato stamane anche l'attenzione della Procura verso la salute pubblica, escludendo però complicanze particolari ed invitando ad evitare allarmismi circa la natura della nume di fumo che in questi giorni ha investito la città e una vasta porzione della pianura intorno a Modena.

Nel frattempo, si sono concluse ieri pomeriggio verso le 17,30 le operazioni di spegnimento dell'incendio. I Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente 24 ore su 24 dalle 18.20 di domenica per aver ragione del rogo. Mediamente sul luogo hanno lavorato 15 uomini con 4 mezzi, supportati , in base alle esigenze delle varie fasi di spegnimento, da una botte "chilolitrica" da 25.000 litri d'acqua del Comando VVF di Bologna e da mezzi d'opera (scavatore e pala gommata) del Gruppo Operazioni Speciali (GOS) dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Operazini di accertamente delle cause ancora in corso in collaborazione con i Carabinieri Forestali.