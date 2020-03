"Bravi ragazzi" che appiccano incendi, ora i vandali di Viale XX Settembre hanno un volto

Di ipotesi ne erano state fatte tante per cercare di dare una spiegazione a quelle fiamme che avevano invaso Sassuolo l'8 febbraio scorso. Lingue di fuoco avevano devastato un'area cortiliva di viale XX Settembre, suscitando sgomento e paura nei residenti della zona, situata a due passi dal centro storico.

A seguito di accurate indagini, condotte scrupolosamente dalla Polizia Municipale di Sassuolo, è emerso che nient'altro era che una "bravata" di quattro ragazzi annoiati, tutti italiani di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Tutti giovani senza precedenti residenti nei pressi di Sassuolo, di buona famiglia, apparentemente bravi ragazzi, con una visione del divertimento ingenua e distorta che pagheranno sulla loro pelle. Dell'accaduto e dei nominativi infatti è stata informata la Procura della Repubblica di Modena, e il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani assicura che questi "episodi di vandalismo che creano allarme in città [...] non rimarranno impuniti".

Il Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo Stefano Faso poi, dopo aver spiegato come con un'indagine meticolosa ma tradizionale abbia saputo superare una cortina di silenzi e complicità, specifica che l'azione di controllo del territorio che ne è scaturita ha permesso di individuare "una mappa di frequentazioni e di gruppi, più o meno organizzati, che si sono distinti per azioni di inciviltà; come ad esempio la vetrina spaccata nella galleria del Carani o un incendio di una recinzione nei pressi del Parco delle Rimembranze".