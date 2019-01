Boscaiolo colpito da una pianta, soccorso in elicottero e portato in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia Romagna e del 118 sono intervenuti in aiuto di un boscaiolo, ferito dopo essere stato colpito accidentalmente da una pianta. L'uomo, un 37enne residente in zona, si trovava nei boschi poco distanti dal paese appenninico , intento ad abbattere alcune piante insieme a colleghi. Durante il lavoro di taglio è stato accidentalmente colpito all'altezza del bacino da una pianta, cadendo rovinosamente a terra.

Subito i colleghi hanno dato l'allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi. In pochi minuti sono confluite sul posto due squadre del Soccorso Alpino, oltre all'ambulanza di Pievepelago ed ai Carabinieri di Fiumalbo. Considerata la zona impervia dell'incidente, è stato chiesto l'intervento di Elipavullo per consentire un piú veloce ed agevole recupero del ferito. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato imbarcato a bordo tramite il verricello, quindi trasportato presso l'elibase di Pavullo; qui è stato affidato ai colleghi di Elibologna, poiché con l'arrivo del buio il velivolo modenese non poteva piú proseguire la missione.

Il 37enne è stato quindi trasportato fino all'Ospedale di Baggiovara, con una sospetta frattura del bacino.

