Cade da un solaio durante i lavori, gravissimo un operaio 33enne

Questa mattina poco dopo le ore 9 si è verificato un grave incidente sul lavoro presso quello che sarà il nuovo stabilimento della Canovi Coperture, azienda specializzata nella bonifica di tetti in amianto e più in generale nella realizzazione di tetti, con sede in via dei Tipografi, nella zona artigianale di Modena Est.

Per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine un operaio di 33 anni è caduto da un solaio e ha riportato un grave trauma cranico. Il lavoratore stava operando in subappalto per conto della ditta Nurith Finestre, incaricata di installare gli infissi presso il nuovo campannone dell'azienda che è attualmente in fase di ampliamento.

Il ferito è stato soccorso da ambulanza e automedica e trasportato in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva e la sua prognosi è riservata.