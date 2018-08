Escursionista scivola nel torrente sopra Fanano, recuperata in elicottero

Il Soccorso Alpino è stato chiamato ad intervenire, intorno alle ore 16.00 di domenica 5 agosto,per una escursionista infortunatasi ad un arto inferiore poco fuori l'abitato di Fanano, nell'Appennino Modenese. La donna, una 45enne di Ferrara, si trovava nei pressi di un torrente quando sfortunatamente è scivolata, riportando un forte dolore ad un arto inferiore. Subito è stato allertato il Soccorso Alpino, che con una squadra in pronta partenza ha raggiunto in pochi minuti l'escursionista, mettendola in sicurezza e valutandone le condizioni.

È stato quindi richiesto l'intervento dell'eliambulanza di stanza a Pavullo nel Frignano, che dopo aver sbarcato l'equipe tecnico sanitaria ha verricellato a bordo la donna per trasportarla all'Ospedale di Baggiovara, con una sospetta frattura del piatto tibiale.