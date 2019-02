Grave un escursionista precipitato per 200 metri, recuperato dall'eliambulanza

Oggi intorno alle 14, tre giovani di Parma stavano facendo un escursione al Cimone sul sentiero di crinale 00 a quota 1975, muniti di ramponi e piccozza, sopra il Lago Santo. Uno di loro, per cause ancora da accertare, scivolava lungo il pendio per circa 200 metri finendo tra gli alberi riportando svariati traumi, tra cui un severo trauma cranico. I suoi compagni hanno dato immediatamente l’allarme al 118, che provvedeva ad inviare sul posto la squadra in pronta disponibilità della stazione CNSAS servizio regionale Emilia Romagna, Monte Cimone e l’elicottero 118 base di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS, oltre che un medico anestesista e un infermiere di area critica.

L’infortunato è stato raggiunto dall’equipaggio dell’elicottero che provvedeva a calare sul luogo dell'evento gli operatori con il verricello. Una volta raggiunto, il paziente è stato immobilizzato, stabilizzato, recuperato con il verricello e trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.