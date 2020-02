Ubersetto, lavoratore ferito a seguito di un'esplosione in fabbrica

Erano circa le ore 9 di stamane quando si è verificata un'esplosione all'interno della ditta Coloritalia di Ubersetto di Fiorano. Ancora non si conosce l'esatta dinamica e le ragioni dello scoppio, che tuttavia ha coinvolto un operaio. L'uomo è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica e trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Non sarebbe in pericolo di vita.

Presso lo stabilimento di via Monte Bianco sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per gli accertamenti circa l'infortunio.