Appennino. Escursionista ferita sul sentiero verso il Lago Baccio

Questa mattina il personale del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone è intervenuto per portare aiuto a un'escursionista 59enne vittima di una brutta caduta mentre col marito percorreva il sentiero 523 Cai che dal lago Santo (Pievepelago) porta al lago Baccio.

L'incidente si è verificato verso le 11, a metà circa del percorso: nella caduta la donna (C.C. le iniziali, residente a Firenze) ha accusato un forte trauma alla caviglia sinistra (probabile frattura) che le ha impedito di proseguire il cammino.

Attivata dal gestore del rifugio Vittoria, la macchina dei soccorsi ha visto arrivare in pochi minuti la squadra Saer in pronta reperibilità e quella del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di stanza all'Abetone, nonché lo stesso rifugista, tecnico Saer. La 59enne è stata stabilizzata e quindi caricata su un fuoristrada speciale Saer che è riuscito ad arrivare in prossimità del luogo di caduta, attraverso un sentiero.

Condotta al rifugio Vittoria, è stata poi affidata ai sanitari di Pievepelago, con medico, e condotta in ambulanza all'ospedale di Pavullo.