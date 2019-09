Infortunio in un'azienda di Campogalliano, grave un 56enne

Oggi pomeriggio poco dopo le ore 16 si è verificato un infortunio sul lavoro presso una ditta di logistica in via Europa, nella zona industriale di Campogalliano. Un uomo di 56 anni è stato vittima di una caduta nella quale ha riportato lesioni gravi: il lavoratore è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica, poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Baggiovara. Attualmente si trova in prognosi riservata. Seguiranno aggiornamenti