Operaio cade da un'impalcatura durante i lavori al tetto, è grave

Questa mattina si è verificato un grave infortunio sul lavoro presso lo stabilimento delle Ceramiche Moma di Finale Emilia. Un uomo di 36 anni di una ditta terza stava effettuando alcuni lavori al tetto di un capannone quando è precipitato al suolo. Il lavoratore ha riportato diverse fratture ed è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118, poi trasportato in ospedale. Le sue consizioni sarebbero gravi, ma non critiche.

Sul posto - lo stabilimento si trova presso il Polo industriale in via per Camposanto - sono intervenuti i Carabinieri e la Medicina del Lavoro, che dovrà determinare le cause dell'infortunio. Non si esclude che possa aver ceduto in maniera imprevista l'impalcatura su cui il 36enne si trovava. Non risultano altre persone coinvolte.