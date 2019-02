Operaio precipita dall'ex cementificio, è grave

Questa mattina poco dopo le ore 10 si è verificato un grave infortunio presso il complesso ex Italcementi di via Caludia a Savignano sul Panaro. Un operaio che si trovava al lavoro sul tetto di uno degli edifici dell'ex cementificio è infatti caduto a terra da un'altezza considerevole, riportando un trauma cranico e la frattura del femore.

Il lavoratore, un 57enne italiano, è stato soccorso dal 118 con ambulanza e automedica, ma vista la gravità delle lesioni è stato fatto intervenire anche l'elicottero. Il ferito è così stato trasportato in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove ora si trova ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento dell’incidente l'uomo era solo. Intervenuti sul posto i Carabinieri insieme alla Medicina Legale e del Lavoro.