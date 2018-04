Cede di colpo l'anta di una finestra, infortunata una dipendente Ausl

Nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, presso la Sede del Distretto sanitario di Sassuolo, ex Villa Fiorita, per ragioni ancora da accertare l’anta di una finestra si è staccata, senza rompersi, facendo cadere a terra una dipendente che si trovava nella stanza. La signora è stata condotta immediatamente in Ospedale dall’ambulanza del 118 per gli accertamenti necessari. Non ha riportato lesioni significative ed è ora presso la sua abitazione per alcuni giorni di riposo.

All'indomani dell'accaduto la Direzione dell’Azienda USL di Modena esprime "vicinanza alla propria dipendente, alla quale augura di riprendersi prontamente dallo spavento".

Secondo le verifiche effettuate dal Servizio Unico Attività Tecniche dell’Azienda USL, la principale ipotesi è che l’evento, accidentale, episodico e imprevedibile, si sia verificato per il cedimento di una cerniera probabilmente in relazione a una manovra inappropriata eseguita sull’anta rispetto alla sua doppia possibilità di apertura.

"E’ stato immediatamente avviato un controllo straordinario di tutti gli infissi della struttura, in aggiunta a quelli che ordinariamente vengono effettuati - fa sapere l'Ausl - con l’espressa richiesta alla ditta di manutenzione di accertarsi dei corretti serraggi delle cerniere ai telai nonché del corretto funzionamento dei sistemi di apertura e chiusura, al fine di assicurarsi delle condizioni di sicurezza e di individuare eventuali azioni migliorative sull’utilizzo dei dispositivi".