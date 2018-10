Grave un operaio colpito da un tubo, soccorso dall'eliambulanza

Intorno alle ore 17 di oggi si è verificato un grave infortunio sul lavoro nelle campagne di Finale Emilia, presso un cantiere situato in via Fruttarola, dove era in corso lo smontaggio di un ponteggio. Per ragioni ancora non definite con chiarezza un tubo metallico è precipitato, colpendo in testa uno dei lavoratori, un operaio di 36 anni di nazionalità albanese.

Sul posto si è portato il 118 con ambulanza e automedica, poi è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che una volta caricato il paziente lo ha trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna. L'uomo ha subito un grave trauma e si trova ricoverato in Rianimazione. Sul posto per i rilievi l'Arma dei Carabinieri.