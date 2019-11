Mirandola, autista schiacciato durante un'operazione di scarico

Ieri pomeriggio un grave infortunio sul lavoro ha coinvolto un autista di un corriere che si stava apprestando a scaricare materiali presso il magazzino di Livanova di Mirandola. L'uomo è rimasto schiacciato tra il furgone e il pallet di materiale che stava scaricando. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasferito all'ospedale grazie all'intervento di ambulanza e medico del 118

La Rsu Livanova, unitamente alle Organizzazioni Sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl, intendono esprimere "massima vicinanza al lavoratore coinvolto, registrando purtroppo un altro incidente sul lavoro che a livello nazionale va ad allungare la già lunga lista di episodi che hanno segnato anche questo 2019. Ribadiamo che il lavoro non può che avvenire nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e che la salute non può mai passare in secondo piano".