Infortunio sul lavoro, corriere ferito ad una mano durante le operazioni di scarico

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Bazzano sono intervenuti insieme al 118 in un’azienda di via Cassola a Monteveglio (BO), dove si è verificato un grave infortunio sul lavoro. Un 44enne, dipendente di una ditta di Castelfranco Emilia, è rimasto gravemente ferito a una mano da un muletto condotto dal titolare dell’azienda di via Cassola che si trovava impegnato nelle operazioni di scarico-carico della merce.

Il malcapitato corriere è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico di Modena, dove è stato preso in carico dal Pronto Soccorso Chirurgia della Mano per un intervento di urgenza.