Cade e si frattura la caviglia, escursionista soccorsa sul sentiero del Cimone

Oggi nel primo pomeriggio una escursionista 52enne è caduta mentre scendeva dalla vetta del Cimone sul sentiero 449 Cai. L'incidente si è verificato verso le 14 poco sopra Pian Cavallaro: nella caduta la donna, S.P. le iniziali, residente a Reggio Emilia città, è scivolata riportando la sospetta frattura della caviglia sinistra, non potendo in alcun modo proseguire il cammino.

L'allarme è stato dato da un volontario Saer e da un militare dell'Aeronautica Militare che stavano scendendo anche loro dalla montagna, e che hanno coadiuvato i soccorsi.

Sul posto la squadra in pronta partenza dei tecnici del Soccorso Alpino con anche il medico che ha stabilizzato la donna, poi condotta in barella fino alla strada militare di Pian Cavallaro. Qui è potuta arrivare l'ambulanza 118 di Sestola che ha provveduto al trasporto all'ospedale di Pavullo, in condizioni non gravi.

Pressoché in contemporanea un'altra squadra del Saer ha soccorso un'escursionista 58enne di Rovigo che, di ritorno a una gita al lago Turchino, è stata colta da un attacco di panico su un tratto in forte pendenza in prossimità dell'incrocio tra i sentieri Cai 517 e 519. La donna, R.P. le iniziali, bloccata dalla paura non riusciva in alcun modo a proseguire. Vista l'assenza di copertura telefonica, un'amica che era con lei è scesa fino al lago Santo dove tramite il gestore del Rifugio Vittoria ha potuto chiedere aiuto. Assieme ai tecnici Saer sono stati attivati i sanitari 118 con l'elicottero di Pavullo arrivato in quota nel punto dove si trovava la 58enne, raggiunta dal personale tecnico e sanitario calato col verricello, mentre sopraggiungeva anche la squadra di terra del Saer.

Constatato il perdurare del malore, la donna è stata imbarellata e condotta a bordo dell'elicottero col verricello (impossibile l'atterraggio per la pendenza del terreno) e quindi condotta all'ospedale di Pavullo.