Escursionista precipita in un canalone, recuperato grazie all'app del Soccorso Alpino

Questa mattina un escursionista modenese di 62 anni che si trovava in vacanza in Trentino è precipitato dal sentiero in un canale roccioso dopo aver perso un equilibrio. L'incidente è avvenuto sulla cresta est di Cima Cece, la vetta più alta della catena del Lagorai. Nella caduta l'uomo ha riportato lesioni e traumi gravi, che non gli permettevano di scendere a valle autonomamente.

E' stati lui stesso a chiamare il 112 ed a comunicare la sua posizione tramite l'applicazione GeoResQ che permette ai soccorritori di avere accesso ai dati GPS del cellulare di chi si trova in difficoltà.

L'area operativa del Trentino orientale ha inviato sul posto il tecnico e l'equipe medica, trsportati in elicottero. I soccorritori si sono calati con il verricello fino a ragguingere l'infortunato, che è stato recuperato e portato all'ospedale Santa Chiara di Trento.