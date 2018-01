Infortunio sul lavoro, operaio di 64 anni muore a Castelfranco Emilia

Questa mattina intorno alle 8.30 un uomo di 64 anni ha perso la vita sul lavoro. E' accaduto alla Cavazzona di Castelfranco Emilia, dove l'operaio si trovava al lavoro per conto della sua imprese, impegnato nel recuperare materiale ferroso presso la Torneria Calzolari di via Farini. A quanto si apprende, il lavoratore è stato trovato steso a terra privo di sensi e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Purtroppo per il 64enne non c'è stato nulla da fare: nè gli infermieri giunti in ambulanza, nè tantomeno il medico arrivato in elicottero hanno potuto fare nulla per rianimare il lavoratore. L'uomo ha battuto violtemente il capo a seguito di una caduta, che sembrerebbe essere stata provocata da un malore. Accertamenti sul posto da parte della Medicina del Lavoro.