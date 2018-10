Infortunio sul lavoro a Carpi, operaio 48enne ferito alle mani

Questa mattina poco dopo le ore 11 un addetto della ditta di macellazione suina Opas di Carpi è rimasto vittima di un infortunio sul posto di lavoro, ferendosi con un macchinario. L'uomo, un 48enne, è stato soccorso dall'ambulanza presso lo stabilimento di via Guastalla per poi essere trasportato fino alla piazzola cittadina in uso all'elisoccorso e poi trasferito in volo all'Ospedale di Baggiovara.

Il lavoratore ha subito lesioni alle mani e a quanto risulta gli sarebbe stata amputata una falange. Le sue condizioni sono tuttavia buone nel complesso. Sul posto per accertamenti la Medicina del Lavoro.