Cade dal tetto di un vivaio, ferito un operaio a Nonantola

Ancora un infortunio sul lavoro dovuto ad una caduta da un tetto. È accaduto questa mattina intorno alle ore 9 presso il vivaio Emilflor di via Maestra di Redù, nelle campagne di Nonantola. L'uomo, un cinquantenne marocchino dipendente di una ditta terza, stava eseguendo lavori alle coperture di una delle serre quando è caduto a terra da u altezza di circa 4 metri.

Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza di Nonantola e in seconda battuta dal medico giunto con l'elicottero da Bologna. Nella caduta ha riportato un trauma alla spina dorsale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora si trova ricoverato all'ospedale Maggiore. Sul posto per accertamenti i Carabinieri.