Precipita da un ponteggio durante i lavori, grave un operaio edile

Grave incidente sul lavoro questa mattina verso le 8.30 a Ravarino. E' accaduto in via Viazzola, in piena campagna, presso un vecchio immobile dove sono in corso lavori di demolizione e di ristrutturazione. Un operaio, per ragioni da accertare, è caduto da un ponteggio, precipitando a terra dopo un volo di circa 6 metri.

Il 36enne, di nazionalità tunisina, ha riportato gravi traumi ed è stato soccorso dal 118. Sul posto è stato fatto arrivare l'eliambulanza, che poi lo ha trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non sono ancora note.

Presso il cantiere si sono portati anche i Carabinieri della stazione di Ravarino e il personale Asl della Medicina del Lavoro per gli accertamenti del caso.