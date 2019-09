Infortunio per un escursionista ai Taburri, interviene l'elisoccorso

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone sono stati attivati oggi, 29 settembre, poco dopo le 14 per soccorrere un escursionista 66enne vittima di una brutta caduta mentre percorreva, assieme a un gruppo partito da Pavullo, il sentiero Cai 431 nel territorio di Fanano. L'incidente si è verificato in quota, nella zona dei Taburri: l'uomo, A.P. le iniziali, medico, è scivolato cadendo per alcuni metri su un terreno in forte pendenza, riportando un trauma facciale e la sospetta frattura di una caviglia.

L'allarme ha portato sul posto in pochissimi minuti l'equipaggio dell'elicottero 118 di Pavullo, che è riuscito ad atterrare in prossimità recuperando in autonomia il ferito, senza bisogno di verricello. Le squadre Saer sono così rientrate, mentre il 66enne veniva portato in volo all'ospedale di Pavullo, in condizioni ritenute non gravi.