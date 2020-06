Il tetto cede e un 26enne precipita, grave infortunio in un'officina di Carpi

Intorno alle 19.30 si è verificato un grave infortunio presso La Super Car srl, una carrozzeriasituata in via del Commercio a Carpi. Uno dei titolari, un giovane di 26 anni, si trovava sul tetto del capannone per verificare l'origine di una infiltrazione d'acqua, quando un pannello ha ceduto, facendolo precipitare in basso all'interno del capannone.

Una caduta di diversi metri che è soctstata lesioni serie al ragazzo, soccorso immediatamente dal 118 e poi trasportato con l'eliambulanza presso l'Ospedale Maggiore di Bologna. Ancora non si conoscono le sue esatte condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carpi, insieme al personale del Servizio PSAL dell’AUSL per gli ulteriori accertamenti di competenza.