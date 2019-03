Il trattore si ribalta e lo schiaccia, 51enne ferito ad una gamba

Questa mattina intorno alle ore 9.45 un agricoltore di 51 anni è rimasto ferito sul lavoro a Campogalliano, in un'azienda agricola di via Madonna. L'uomo si trovava bordo di un trattore che stava conducendo attraverso una vigna, quando il mezzo si è ribaltato e il conducente è rimasto parzialmente incastrato, riportando una grave ferita ad una gamba. Sul posto è intervenuto il 118 ed è stato fatto intervenire l'elisoccorso da Bologna.

Il paziente è stato quindi trasportato in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato operato alla gamba. La ferita è grave ma circoscritta e l'uomo non è in pericolo di vita. Intervenuti per gli accertamenti anche i Carabinieri.