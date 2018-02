Porta Nord, lunedì si apre il cantiere. Parcheggi dimezzati e divieti

Lunedì 5 febbraio iniziano i lavori preparatori dei cantieri per la riqualificazione del sistema della mobilità della zona di Porta Nord a Modena con i primi due lotti degli interventi, che hanno un valore complessivo di 1 milione e 800 mila euro, relativi al piazzale di accesso alla stazione ferroviaria e alla rotatoria all’incrocio tra le vie Giovanni Pico della Mirandola e Manfredo Fanti.

La consegna dei lavori era stata siglata con le aziende aggiudicatarie (Coop Batea e Frantoio Fondovalle) venerdì 19 gennaio, in occasione della visita del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, e l’impegno era quello di avviare i cantieri entro un mese. L’intervento rientra nel “Progetto Periferie. Ri-generazione e innovazione”, il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area nord della città che ha ottenuto un finanziamento dal Governo di 18 milioni di euro e che prevede investimenti complessivi, pubblici e privati, per circa 59 milioni di euro.

In questa fase dell’intervento verrà occupata circa metà dell’area di parcheggio del piazzale, nella zona a nord e a ovest dove sono già stati posizionati i divieti di sosta, mentre rimangono invariati l’accesso e l’uscita. Saranno comunque a disposizione circa 180 posti auto, rispetto ai 360 dell’attuale parcheggio, mentre nella zona circostante sono presenti diverse soluzione per la sosta nel raggio di poche centinaia di metri. A Porta Nord sono in distribuzione anche volantini per ricordare i divieti di sosta e la necessità di rimuovere i veicoli che si trovassero nell’area di cantiere.

Anche per l’avvio dei lavori in rotatoria verranno collocati alcuni divieti di sosta, nella zona di via Canaletto e via Fanti, per consentire l’occupazione dell’area di cantiere. I lavori partono dalla zona nord. Sono previsti anche alcuni interventi dei tecnici di Hera per eleminare un terminale della rete gas non più utilizzato che potrebbe interferire con il cantiere.

Il piano della mobilità per il quartiere prevede a seguire la realizzazione di altre cinque rotatorie, percorsi ciclopedonali, adeguamento delle aree di sosta per i mezzi pubblici, sistemazione del verde e potenziamento dell’illuminazione pubblica (con attenzione alla sicurezza stradale e alle esigenze della mobilità dolce), oltre alla trasformazione di strada Canaletto in una sorta di boulevard, con ciclopedonali su entrambi i lati e una fascia centrale verde che ospiterà, oltre alle alberature, anche la filovia e una nuova illuminazione stradale.