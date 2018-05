Senso unico alternato sui Carrai, apre il cantiere di Anas

Per lavori di pavimentazione sulla strada statale 12 ‘dell’Abetone e del Brennero’, lungo l'ormai famigerato tratto "Carrai" alle porte di Pavullo, sarà istituito u il senso unico alternato. Il provvedimento sarà in vigore tra giovedì 31 maggio e venerdì 1° giugno (fascia oraria 7,30/1,30) e coprirà un tratto di circa 150 metri.

L'intervento, del valore di oltre 5 milioni di euro, è stato affidato al Consorzio Stabile Modenese S.C.p.A.. Da contratto l'azienda avrà a disposizione 504 giorni per l’esecuzione dei lavori: in altre parole il nuovo tratto stradale dovrà essere consegnato entro il settembre del 2019. Le modifiche alla circolazione potrebbero tuttavia cambiare nel corso dell'intervento a seconda delle esigenze del cantiere.

