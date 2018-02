Sassuolo, via alla riqualificazione del parcheggio Unicredit

Inizieranno lunedì prossimo, 26 febbraio, ed avranno una durata massima di sessanta giorni, condizioni metereologiche permettendo, i lavori di rifacimento del parcheggio situato tra via Radici in Piano e viale Marconi, più comunemente noto come “Parcheggio Unicredit”.

Come noto, infatti, Amministrazione Comunale ed Unicredit hanno sottoscritto un contratto di comodato gratuito dell’area a favore del Comune per la durata di quindici anni, il che ha permesso ai tecnici comunali di approntare un progetto di riqualificazione dell’intero parcheggio ed espletare il bando di gara che ha assegnato i lavori per un importo di 145.000 €.

Condizioni metereologiche permettendo, quindi, lunedì 26 febbraio inizieranno i lavori di rifacimento dell’intero parcheggio che porteranno alla realizzazione di 206 posti auto complessivi, di cui cinque per diversamente abili e una decina riservati per l'Istituto di Credito, per una superficie interessata dai lavori di 5.200 mq

Una riqualificazione che non solo va a sistemare un’area alle porte del centro da decenni ammalorata ed oggetto di interventi tampone ma mai risolutivi, sulla quale l’Amministrazione comunale non aveva titolo d’intervento prima della firma della convenzione di quindici anni, ma che va anche nella direzione di una maggiore sicurezza e di un presidio più efficace in una zona, a ridosso della stazione dei treni per Modena, spesso teatro di microcriminalità ed accattonaggio.

Verrà, infatti, contestualmente realizzato un nuovo impianto di illuminazione con 12 pali e 21 corpi illuminanti a led. Undici, infine, saranno le videocamere di sorveglianza, collegate con la centrale operativa della Polizia Municipale, che verranno istallate all’interno dei 5.200 metri quadrati di parcheggio. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 260.000 € e, una volta avviato il cantiere, il termine dei lavori è fissato in 60 giorni.