Inseguimento nelle campagne di Concordia, nomade arrestato per furto

La scorsa notte intorno alle ore 3 i Carabinieri della Stazione di Concordia stavano transitando lungo via Martiri della Libertà, in zona Fossa, quando hanno incrociato un fuoristrada che alla vista dell'auto di servizio si è allontanato a tutta velocità. I militari si sono posti all'inseguimento, che si è protratto per una certa distanza pe le strade della Bassa e durante il quale il fuggitivo ha anche cercato senza successo di speronare la gazzella.

All fine i Carabinieri sono riusciti ad avere la meglio e a bloccare il malvivente, che è poi stato identificato in un 49enne di origine nomade, giò conosciuto alle forze dell'ordine. A bordo dell'auto è stato trovato diverso materiale, tra cui arnesi, attrezzi da lavoro e tre taniche di gasolio per un totale di 75 litri.

Gli accertamenti partiti immediatamente sul materiale hanno permesso di scoprire due furti in altrettante abitazioni nel comune di Cavezzo, dalle quali era stata asportata la merce. La refurtiva è stata quindi restituita ai legittimi proprietari e il 49enne è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.