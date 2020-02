Ubriaco sull'auto del coinquilino, fugge alla polizia e si schianta

La scorsa notte intorno alle 3.30 una pattuglia della Volante che stava transitando in viale Caduti in Guerra ha notato una Range Rover Evoque che procedeva a fari spenti e che stava svoltando in via Ricci. I poliziotti si sono avvicinati e hanno acceso i lampeggianti per farsi individuare dal guidatore, che per tutta risposta ha accelerato e si è dato alla fuga.

L'uomo ha guidato fino in viale Ciro Menotti e poi ha svoltato in via Tagliazucchi: arrivato all'incrocio con via Borelli ha perso il controllo ed è finito sul marciapiede, forando tutte e due le gomme di destra. La sua corsa si è quindi arrestata e gli agenti, coadiuvati da altre pattuglie, lo hanno fermato e identificato.

Il 27enne modenese, pregiudicato, è risultato palesemente ubriaco, con l'etilometro che ha poi segnato 1.5 g/l. Il motivo della fuga era però un altro, come ha ammesso: era al volante senza aver mai conseguito la patente.

Il giovane aveva preso l'auto del coinquilino senza avvisarlo e per questo motivo è stato denunciato per furto aggravato. oltre ovviamente per le gravi violazioni al codice della strada.