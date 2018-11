Fugge al posto di blocco poi rompe con una testata il lunotto della "gazzella"

Ieri i Carabinieri di Maranello si sono trovati alla prese con un automobilista che ha deciso di ignorare il posto di blocco istituito per un normale controllo alla circolazione in via Vandelli e di fuggire a tutto gas. Un uomo al volante di una Jeep Renegade, infatti, non si è fermato all'alt dei militari e ha tirato dritto accelerando: immediatamente i due uomini dell'Arma sono balzati a bordo dell'auto di servizio e si sono messi all'inseguimento a sirene spiegate.

La fuga, a forte velocità, è durata alcuni chilometri lungo la Statale 12 e si è conclusa soltanto alla rotatoria in corrispondenza della frazione formiginese di Colombaro. Qui i carabinieri sono riusciti a bloccare il guidatore, che una volta fatto scendere dall'auto ha continuato a dare in escandescenza. L'uomo ha cercato di sottrarsi al controllo e in uno scatto d'ira ha tirato una testata al lunotto posteriore dell'auto di servizio, mandandolo in frantumi e procurandosi un taglio alla testa.

Inevitabile quindi l'arresto, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il conducente è stato identificato in un 31enne residente a Maranello, pluripregiudicato, che non ha saputo fornire una giustificazione plausibile al suo comportamento. Per lui una prognosi di 3 giorni per il taglio alla fronte.