Auto fugge davanti alla Polizia, denunciato uno spacciatore

Sabato scorso intorno alle 17.30 una pattuglia della Volante che stava transitando in viale Tassoni ha deciso di sottoporre ad un controllo una Alfa Romeo Giulia con a bordo due uomini. Il conducente ha però ignorato l'alt e si è lanciato a grande velocità verso via Vittorio Veneto, compiendo manovre spericolate. Il fuggitivo è anche entrato in Ztl, ma si è bloccato in calle di Luca, dove la strada è sbarrata. A quel punto il conducente è sceso e ha proseguito la fuga di corsa.

Uno dei due poliziotti ha inseguito il fuggitivo, mentre il collega ha bloccato l'auto con a bordo l'altra persona, che nel frattempo tentava a sua volta di ripartire. L'inseguimento a piedi si è concluso in via Camatta, dove il malvivente è stato bloccato mentre cercava di scavalcare un cancello.

Una volta perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di dosi di cocaina per 2,5 grammi. Si trattava di un tunisino di 40 anni, pregiudicato, che è stato denunciato a piede libero per resistenza, ma anche per guida senza patente. L'altra persona, un italiano, è risultato in realtà essere il proprietario dell'auto, un cittadino di Potenza nei cui confronti è stato emesso un foglio di via.