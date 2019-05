Folle corsa per seminare la Polizia, poi il frontale con la Volante. Due arresti

Un banale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento durato diversi chilometri e concluso con uno scontro frontale tra l'auto dei fuggiaschi e quella della Polizia. È accaduto nel cuore della notte nella zona ovest della città, dopo che intorno alle ore 2 una pattuglia della Volante ha deciso di controllare una BMW con a bordo due giovani che si era fermata a bordo strada lungo via Virgilio, accanto al negozio Metro. Quando il poliziotto si è avvicinato per chiedere i documenti, il guidatore ha improvvisamente accelerato, lanciandosi verso via Emilia Ovest.

Gli agenti si sono posti subito all'inseguimento, allertando i colleghi in servizio nelle altre zone della città. I due ragazzi hanno guidato a forte velocità, con manovre spericolate, imboccando anche la Tangenziale per poi attraversare le strade di Cognento. Da qui hanno virato verso il centro, raggiungendo la Tangenziale Quasimodo, percorrendo via Galilei e imboccando poi strada Formigina. In quel punto li attendeva una Volante messa di traverso sulla carreggiata, ma il guidatore è riuscito ad evitarla.

La stessa scena si è ripetuta pochi minuti dopo, quando l'auto pirata ha raggiunto viale Corassori. I poliziotti si sono parati in mezzo alla strada e hanno intimato l'alt, ma la BMW è andata oltre, sfiorando pericolosamente gli agenti appiedati. Grazie ad un ottimo coordinamento tra gli equipaggi, infine, gli uomini della Volante sono riusciti a bloccare i fuggitivi, che nel frattempo si erano addentrati nel parcheggio attiguo al complesso Windsor Park di via San Faustino. Qui le pattuglie hanno sbarrato ogni via di fuga, e per tutta risposta il giovane automobilista ha deciso di chiudere la sua notte folle andando a schiantarsi frontalmente contro una delle auto della Polizia. Sia i due poliziotti che i giovani hanno riportato lesioni lievi nell'impatto.

I due sono stati identificati in due coetanei modenesi, entrambi 23enni. Il conducente era ubriaco alla guida e a bordo sono stati trovati 2,5 grammi di hashish e 0,2 di cocaina, che potrebbero rappresentare il motivo della scellerata decisione di fuggire al controllo. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato.