Tangenziale, installato il nuovo autovelox digitale

Secondo la tabella di marcia, prima delle feste di Pasqua il Comune ha ultimato l'installazione del nuovo autovelox lungo la Tangenziale Carducci, a ridosso dell'uscita di via Nonantolana. Il nuovo dispositivo, un moderno rilevatore digitale di velocità con un design insolito e avveniristico, servirà ad adeguare le tecnologie di trasmissione dei dati ed è collocato a sei metri di altezza, nell'esatto punto in cui si trovava il precedente modello.

Già da domani potrà essere avviata la fase di sperimentazione, durante la quale le immagini scattate non saranno utilizzate per accertare violazioni, ma sulle tangenziali, come sulle arterie cittadine, potranno essere intensificati i controlli del rispetto dei limiti della velocità, per altro preannunciati attraverso i social network dai tweet della Municipale.

Solo terminata la sperimentazione, entrerà in funzione a regime il nuovo rilevatore automatico e inizieranno ad essere comminate effettivamente le multe. La data di "accensione" ufficiale verrà comunicata dal Comune.

Il vecchio autovelox, invece, comunque funzionante e regolarmente collaudato, sarà d’ora in poi utilizzato solo in rilevazioni mobili effettuate da agenti della Polizia municipale lungo le arterie maggiormente trafficate e soggette ad elevata incidentalità.