Interventi sulle buche nelle strade di Modena, Carpi, bassa e Appennino

L'ondata di maltempo dei giorni scorsi con nevicate seguite da piogge intense ha provocato il deterioramento del manto stradale in diversi tratti della rete stradale provinciale, in particolare in quelli più trafficati e percorsi da numerosi mezzi pesanti.

Non risultano situazioni particolarmente critiche e da alcuni giorni gli operatori della Viabilità provinciale stanno intervenendo con asfalti a freddo per ripristinare cedimenti e piccole buche che si sono aperte repentinamente.

Gli interventi si stanno concentrando, nell'area nord sulle provinciale 468 da Carpi a Finale Emilia e la provinciale 568 nella zona di Camposanto e Ravarino per proseguire sulla provinciale 413 Romana nord e sud, e su tutte le arterie della pianura anche intorno a Modena, a Spilamberto, Vignola e Sassuolo.

Anche in montagna sono previsti interventi, tra gli latri, nella zona di Pavullo, sulla provinciale 22 a Coscogno, la provinciale 26 a Samone, lungo la provinciale 21 tra Serramazzoni e Prignano, la provinciale 33 di Frassineti e la provinciale 28 tra Lama Mocogno e Palagano comunque nei tratti più danneggiati su tutta la rete.

Si tratta di interventi provvisori, che vengono svolti regolarmente, in vista dei lavori di ripristino del fondo che sono in corso di programmazione e che comunque possono essere eseguiti solo con condizioni meteo più favorevoli.