Carne alla brace in casa, ma qualcosa va storto. Madre e tre figli intossicati

Ieri iVigili del Fuoco, insieme a 118 e Carabinieri, sono intervenuti a Savignano sul Panaro, in via Claudia, presso l'abitazione in cui vive una famiglia marocchina. Nell'abitazione si era creata una pesante cappa di fumo, nata da un braciere che la madre aveva acceso per cuocere della carne. Qualcosa è andato storto e il monossido di carbonio ha invaso le stanze.

La 40enne e i suoi tre figli di 8, 11 e 14 anni sono stati ricoverati ieri sera al Policlinico di Modena a seguito di un principio di intossicazione. Fortunatamente nessuno dei quattro è in pericolo di vita.