Persona investita sui binari, treni sospesi nella Bassa

Dalle 15.45 di oggi il traffico ferroviario fra Ostiglia e San Felice sul Panaro (linea Bologna – Verona) è sospeso per l’investimento di una persona a Poggio Rusco, nel mantovano. Nell'ultimo aggiornamento disponibile da parte di RFI (ore 17.15) il servizio era ancora sospeso per i rilievi dell'autorità giudiziaria lungo i binari.

Prosegue la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Padova o via Modena-Mantova per i treni a lunga percorrenza. Per il trasporto regionale è attivo un servizio sostitutivo con autobus fra San Felice sul Panaro e Poggio Rusco.