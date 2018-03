Travolto dal treno Modena-Sassuolo, grave un 50enne

Ieri sera verso le 20.40 un uomo di 50 anni è stato soccorso lungo il tracciato della ferrovia Modena-Sassuolo, all'altezza della stazione di Quattro Ponti. Secondo quanto ricostruito dalle autorità intervenute sul posto, il cittadino sassolese si sarebbe gettato di proposito sotto il convoglio del Gigetto, con l'intenzione di togliersi la vita.

Um gesto disperato che però non è riuscito: l'uomo è stato soccorso dai anitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, che lo hanno estratto da sotto un vagone. Le sue condizioni sono risultate tuttavia molto gravi ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Baggiovara. Rilievi sulle cause in corso da parte Carabinieri intervenuti in posto.